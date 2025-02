Trump pausa aranceles a cambio de que México mande 10 mil elementos de la Guardia Nacional a reforzar la frontera

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en sus redes sociales que tras conversar hoy por la mañana con Donald Trump, los aranceles de 25% se pausan por un mes a partir de ahora.

A cambio, se comprometió con el presidente estadounidense a reforzar la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, «para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular fentanilo».

Agregó que «nuestros equipos empezarán a trabajar hoy mismo en dos vertientes: seguridad y comercio«, y que Estados Unidos se comprometió «a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México».

«Estuvimos hablando de los temas de interés común, le planteé que habíamos trabajado juntos en migración, que había avances, y hablamos del interés que tenía él y nosotros también de reducir el tráfico de fentanilo y de otras drogas«, dijo después en su conferencia matutina.

«Le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa los aranceles y le hablé de la cantidad de armas de alto poder que llegan a México de manera ilegal y arman a los grupos delictivos y le dan poder de fuego», agregó.

La presidenta comentó que Trump también estuvo de acuerdo en que hubiera un grupo de trabajo en materia de seguridad como de temas de comercio con la participación de los secretarios del área de cada país. También habrá otra sobre migración.

Ello, debido a que el mandatario, «desde su perspectiva», considera que existe un déficit comercial, a lo que ella respondió que no estaba de acuerdo y que ser socios comerciales era la mejor forma de competir con países como China, y también que planteó un matiz en la apreciación del mandatario al señalarle que en el déficit per cápita no prevalecía la misma situación, según contó.

Cuando le preguntó Trump cuánto tiempo poner en pausa los aranceles, narró, le respondió de broma que para siempre, para después rectificar que fuera un mes para poder ofrecer buenos resultados tanto para Estados Unidos como para México.

Interrogada sobre la acusación de que el gobierno está asociado con el narcotráfico, la mandataria dijo que le respondió: «Pues no estoy de acuerdo, presidente Trump, con esa idea que ustedes tienen y mejor pongámonos a trabajar». Agregó que «fue lo que resultó, nos pusimos a trabajar».

Dijo que también le comentó sobre la campaña contra el fentanilo y que el mandatario le pidió que se la mandara.

Con información de Latinus