TRABAJOS DE INTELIGENCIA DE LA GCE PERMITEN MANTENER EL ORDEN DENTRO DEL ESTADO POTOSINO

Como resultado de los trabajos operativos y de vigilancia realizados en el municipio de Cerritos, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de desaparición forzada de personas.

El individuo, identificado como Víctor “N” de 33 años, presunto integrante de un grupo de delincuentes, el cual fue detenido luego de que se confirmará que contaba con un mandamiento judicial activo en su contra.

De manera adicional, durante la intervención se le localizaron diversas dosis de presunta droga, consistentes en: ocho dosis de “cristal”, 12 dosis de marihuana y una motocicleta.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene acciones permanentes en materia de seguridad, contribuyendo al fortalecimiento de un Potosí sin límites.