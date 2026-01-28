16.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

TRABAJOS DE INTELIGENCIA DE LA GCE PERMITEN MANTENER EL ORDEN DENTRO DEL ESTADO POTOSINO

By Redacción
124
spot_img
miércoles, enero 28, 2026

Como resultado de los trabajos operativos y de vigilancia realizados en el municipio de Cerritos, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de desaparición forzada de personas.

El individuo, identificado como Víctor “N” de 33 años, presunto integrante de un grupo de delincuentes, el cual fue detenido luego de que se confirmará que contaba con un mandamiento judicial activo en su contra.

De manera adicional, durante la intervención se le localizaron diversas dosis de presunta droga, consistentes en: ocho dosis de “cristal”, 12 dosis de marihuana y una motocicleta.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene acciones permanentes en materia de seguridad, contribuyendo al fortalecimiento de un Potosí sin límites.

Artículo anterior
GUARDIA CIVIL ESTATAL ABATE A PRESUNTOS DELINCUENTES TRAS REPELER AGRESIÓN EN SANTO DOMINGO
Artículo siguiente
ESTADO ENTREGA NUEVOS DOCENTES PARA IMPULSAR EL FUTURO EDUCATIVO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.