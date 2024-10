“Trabajadores del Poder Judicial no deben preocuparse, salarios y compensaciones serán respetados”: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró a los trabajadores del Poder Judicial que sus salarios y compensaciones van a ser respetados tras la reforma al sector.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que no está de acuerdo con la prestación del seguro de gastos médicos mayores que tienen trabajadores del Poder Judicial, pero que será respetado debido a que se encuentra en su contrato colectivo de trabajo.

“Hay que repetirlo a trabajadores del Poder Judicial: ellos no tienen de que preocuparse, a menos que estén defendiendo algún privilegio en particular o algún negocio, porque sus salarios, sus compensaciones, todo lo que cubren sus ingresos van a ser respetados, así lo dice un articulo transitorio de la reforma en la Constitución”, sostuvo.

Un trabajador del Poder Judicial. su ingreso, se compone de diferentes agrados: está el salario base, luego tiene sus bonos, sus complementos, nada de eso va a cambiar, se les mantiene completo su ingreso. Ellos tienen acceso, por su contrato colectivo, a un seguro de gastos médicos mayores, yo no estoy de acuerdo, y se tiene que respetar el contrato colectivo”, declaró.

“¿Por qué están protestando? Tienen derecho a protestar porque no están de acuerdo con la reforma que se hizo, pero si están protestando porque se van a afe tar sus derechos laborales o ingresos, no tienen razón de ser porque no se van a afectar. Esto es importante que lo conozcan los trabajadores del Poder Judicial”, agregó.

La mandataria mexicana pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aplicar los descuentos correspondientes a los trabajadores que sigan en paro de labores.

Si siguen en paro a pesar de que el CJF ya dijo que tiene que regresar a trabajar, pues entonces que el Consejo de la Judicatura les aplique los descuentos por no ir a trabajar”, lanzó.

Los trabajadores del Poder Judicial siguen en paro de labores en protesta por la reforma al sector, publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Los inconformes manifiestan que con estos cambios se afectan sus derechos laborales.

La presidenta Sheinbaum Pardo dejó en claro esta mañana que no se bajará la publicación del decreto de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), tras la orden en la previa de una jueza federal.

“No vamos a bajar la publicación y dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura”, puntualizó.

Con información de López-Dóriga Digital