Toma de protesta de Sheinbaum: México ya tiene a la primera presidenta mujer de su historia

En un hecho inédito, Claudia Sheinbaum Pardo recibió de manos de Andrés Manuel López Obrador la banda presidencial para juarar como primer mandataria de la República.

Por ese sólo hecho, pasará a la historia como la primer mujer en la presidencia de México.

«Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande», dijo Sheinbaum ante la Cámara de Diputados.

Posteriormente, y de acuerdo con el protocolo, el López Obrador se quitó la banda presidencial, y la puso en manos del titular de la Mesa Directiva, Ifigenia Martínez y Hernández quien, a su vez, la entregó a Claudia Sheinbaum.

Al igual que lo hizo el mandatario saliente hace casi seis años, la nueva presidenta dirigió un mensaje a la nación.

Un largo camino

El camino de Sheinbaum para llegar a la presidencia comenzó en 1989, cuando se sumó al PRD y conoció a López Obrador, quien la hizo secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México. En 2014, siguió a su mentor a Morena, partido con el que fue alcaldesa de Tlalpan en 2015 y jefa de Gobierno de la capital en el 2018.

En 2023, dejó el cargo para convertirse en una de las «corcholatas» y conseguir la candidatura a la presidencia por Morena, la cual logró el 7 de septiembre del mismo año.

Sheinbaum obtuvo un 39% de las preferencias sobre su contrincante más reñido, el excanciller Marcelo Ebrard, que obtuvo el 26%, según el conteo realizado por el mismo partido.

El 1 de marzo, la ahora presidenta arrancó su campaña con un mitin que reunió a 350 mil personas en el Zócalo, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México; posteriormente, el 6 de mayo, la entonces candidata aseguró que los comicios del 2 de junio eran un mero «trámite» porque recibió «un reconocimiento muy grande en todo el país».

En las elecciones, la ahora presidenta obtuvo 33.2 millones de votos, lo cual representa 59% de los sufragios, mientras que Xóchitl Gálvez de la coalición PAN-PRI-PRD, recibió el 27% de los votos.

Dos siglos de escasa visibilidad femenina

Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en llegar en la presidencia, sin embargo, antes de que ella lo lograra, decenas de mexicanas cimentaron el paso para este momento.

Rosario Ibarra de Piedra fue la primera mujer candidata presidencial en 1982 y 1988 por el Partido Revolucionario del Trabajo; en las primeras elecciones, perdió contra Miguel de la Madrid, y en las segundas, contra Carlos Salinas de Gortari.

En la contienda de 1994 participaron por primera vez dos mujeres: Cecilia Soto por el PT y Marcela Lombardo por el Partido Popular Socialista. En el 2012, el PAN lanzó a Josefina Vázquez Mota, su primera candidata presidencial, y en 2018 la diputada Margarita Zavala se postuló bajo una candidatura independiente.

Por su parte, en el Poder Legislativo, la primera mujer en ocupar un escaño en la Cámara de Diputados fue Aurora Jiménez Quevedo de Palacios en 1954; posteriormente se fueron integrando más mujeres al pleno, entre ellas Marcelina Galindo Arce, de Chiapas; María Guadalupe Ursúa, de Jalisco; y Margarita García Flores, de Nuevo León.

En la Cámara de Senadores, se visibilizó a la mujer hasta 1964, con la llegada de María Lavalle Urbina, senador por Campeche que también llegó a ser la primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia.

A nivel estatal, en 1955 María del Socorro Blanc Ruiz se convirtió en la primera presidenta municipal interina en San Luis Potosí y el país. Mientras que la primera gobernadora fue Griselda Álvarez de León hace 45 años, cuando se postuló como candidata a la gubernatura de Colima.

Con información de Latinus.us