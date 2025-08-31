18.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

Todo listo para la toma de protesta del nuevo Poder Judicial

By Agencias
99
Senado de la República. Foto de @senadomexico
spot_img
domingo, agosto 31, 2025

Este 1 de septiembre, el Senado llevará a cabo la toma de protesta de los nuevos integrantes de la SCJN, el TEPJF y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial

El Senado de la República informó que se encuentra “todo listo” para la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial este lunes 1 de septiembre.

La ‘Sesión Solemne‘ tendrá lugar en el Senado, donde 881 juzgadores tomarán protesta.

Además, recordó que la renovación es producto de la elección del 1 de junio pasado, la cual constituye un “nuevo esquema”, que “responde a una demanda de la población para otorgar mayor legitimidad a los órganos jurisdiccionales y democratizar la selección de las personas juzgadoras”.

Según el Senado, los mexicanos “consideraban que el mecanismo anterior” para la designación de cargos judiciales “favorecía a intereses políticos y restaba independencia a jueces, ministros y magistrados”.

La sesión solemne está programada para las 19:30 h en las instalaciones del Senado en la Ciudad de México.

Todo listo para la toma de protesta del nuevo Poder Judicial - pleno-scjn-suprema-corte

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto de SCJN

Primero, rendirán protesta los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

Después, tocará el turno de los magistrados de circuito, y finalmente de los jueces de distrito.

Se espera la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a la sesión solemne.

El 1 de junio pasado, los mexicanos votaron por primera vez en la historia para renovar 881 cargos judiciales federales, -de entre más de 3 mil 400 candidatos-, además de más de mil 800 cargos locales, -de entre alrededor de 4 mil aspirantes-.

Todo listo para la toma de protesta del nuevo Poder Judicial - eleccion-poder-judicial-mexico
Foto de EFE/ Sáshenka Gutiérrez / Archivo

Apenas uno de cada 10 mexicanos acudió a las urnas para renovar casi la mitad del Poder Judicial en una elección sin precedentes, con una participación estimada del 13 por ciento y más del 10 por ciento de votos nulos.

Esta elección, derivada de una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con el respaldo de Sheinbaum, entre otros puntos, reduce de 11 a nueve los ministros del Supremo, y crea un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que vigilará a todos los jueces del país, integrado por cinco magistrados.

El proceso tuvo lugar pese a las críticas de la oposición, organismos internacionales y organizaciones civiles por la falta de filtros en las candidaturas y la premura del proceso, producto de la polémica reforma judicial.

En 2027, se llevará a cabo la segunda elección judicial en México, donde se renovarán la mitad restante de los cargos federales, así como la totalidad de cargos judiciales locales, lo que coincidirá con la elección federal de la Cámara de Diputados, y la renovación de gubernaturas y otros cargos locales en los estados.

Con información de EFE

Artículo anterior
Morena respeta que PAN presida Cámara de Diputados, pero intervendrá en elección del presidente
Artículo siguiente
PRI no asistirá a toma de protesta de nuevos integrantes del Poder Judicial en el Senado
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.