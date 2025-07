“Tienen que presentarse las pruebas”: Sheinbaum sobre Caso Julio César Chávez Jr

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que deben presentarse las pruebas que se tienen en contra contra del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., detenido la semana pasada en California, Estados Unidos y que además cuenta con una orden de aprehensión en nuestro país.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dejó en claro que su gobierno no establece relaciones de contubernio con nadie.

“Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, con nadie, todos defendemos un proyecto que tiene como eje la honestidad y la justicia”, indicó.

“Entonces, si hay una orden de aprehensión como en este caso, pues la Fiscalía tiene que explicar cuáles son las pruebas, si vienen de una investigación, inteligencia, donde participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como coadyuvante del ministerio público”, refirió.

Tienen que presentarse las pruebas siempre. En México todo mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario, pero, pues cuando hay una orden de aprehensión, pues hay pruebas que sustenten”, afirmó.

Sobre la narrativa de una relación de la delincuencia con el Gobierno de la Cuarta Transformación, la mandataria mexicana recalcó que estae discurso que mantienen los opositores no es nuevo.

“No es nuevo el ‘narco presidente’, no tiene cabida, no tiene asidero en la gente porque cuando se inventan cosas no hay manera de; cuando hay una acusación, pues tiene que demostrarse y particularmente si es penal, pues tiene que haber pruebas para que haya una carpeta de investigación y un juez tiene que revisar las pruebas para ver si emite una orden de aprehensión”, explicó

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, expuso en la previa que los abogados del boxeador Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa, han presentado cinco o seis amparos para que cuando sea extraditado a territorio mexicano no pueda ser detenido.

“Nos han presentado, no sé si cinco o seis amparos por cuenta de esta persona (Chávez) para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México. Abogados en México están pidiendo, solicitando, un amparo para que no se le detenga”, dijo Gertz Manero durante la conferencia de prensa por la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en Ciudad de México.

“Hemos negado el amparo porque no procede, porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder”, añadió.

El titular de la FGR explicó que desde 2023 “esa persona (Chávez) entró a los Estados Unidos con el conocimiento de las autoridades americanas, con una visa de turista que le aceptaron. Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión”.

“Se estableció y se casó en los Estados Unidos, actuaba libre y absolutamente en territorio americano y ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo, desde esa fecha hasta el día de hoy, el requerimiento para que nos los entreguen”, añadió.

Con información de López-Dóriga Digital