The Wall Street Journal revela que el capo Ryan Wedding fue detenido en operativo entre el FBI y autoridades de México

The Wall Street Journal reveló que el exatleta y capo estadounidense Ryan Wedding fue detenido en una operación secreta en donde participaron elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) en México.

Según la nota del medio estadounidense publicada la noche del miércoles 28 de enero de 2026, dicha operación se pretendía mantener en secreto, además de que también reveló que monitorean en México a otros narcotraficantes.

La participación del FBI en el operativo del 22 de enero se pretendía mantener en secreto, según declaró un funcionario estadounidense”, indicó The Wall Street Journal.

“Las leyes mexicanas prohíben la presencia física de agentes extranjeros en operativos policiales en su territorio, así como su participación en detenciones o redadas. El partido gobernante nacionalista mexicano (Morena) es particularmente sensible a la injerencia extranjera”, se apuntó.

La nota fue firmada por os periodistas Steve Fisher, Alexander Ward y Santiago Pérez, Wedding, la cual fue titulada Un operativo secreto del FBI capturó a un presunto capo de la droga y sacudió las relaciones con México.

“Las circunstancias que rodearon la detención de Wedding se enmarca en un momento de alta tensión entre Washington y México tras el ataque estadounidense a Venezuela a principios de este mes. Desde entonces, el presidente Trump ha amenazado con realizar ataques terrestres contra los cárteles mexicanos, una medida que encendió las alarmas entre altos funcionarios mexicanos”, se destacó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostró su confianza en la versión que le trasladó Estados Unidos de que el exatleta Ryan Wedding se entregó voluntariamente a la embajada estadounidense en la CDMX, e insistió en descartar un operativo de Washington en territorio mexicano.

“Lo que la autoridad de Estados Unidos le dijo a la autoridad mexicana es que había sido una entrega de manera voluntaria (…) No tenemos por qué dudar ni del embajador ni de lo que nos dijeron aquí en México”, apuntó la mandataria en su conferencia matutina en Palacio Nacional el martes 27 de enero de 2026.

A pesar de que el director del FBI, Kash Patel, hizo referencia a la existencia de un operativo bilateral, Sheinbaum Pardo dejó en claro que “no consideran” que se haya producido una intervención para arrestar al exatleta canadiense acusado de narcotráfico, pues “ellos tienen que informar lo que hacen aquí en México”.

Preguntada por las afirmaciones de Patel, dijo que no quería “entrar en el asunto” para evitar que se convierta en una “polémica” entre ambos países, si bien aseguró que su Gobierno dice “la verdad siempre”.

Además, recalcó que tanto autoridades estadounidenses como el embajador en el país, Ronald Johnson, les confirmaron que se entregó de manera voluntaria el jueves 22 de enero, de modo que no tienen por qué dudar de su versión.

