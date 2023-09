“Tenían todo para hacer realidad la transformación”, Xóchitl Gálvez critica el gobierno de AMLO tras entrega del Quinto Informe

Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN y quien encabezará la coordinación del Frente Amplio por México, subió a la tribuna este viernes en San Lázaro y lanzó una crítica contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la entrega del Quinto Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal.

En su discurso, Gálvez Ruiz lamentó que el mandatario “haya traicionado la esperanza de millones de mexicanos”.

Tenían todo para hacer realidad la transformación: el respaldo popular contundente, mayoría legislativa en ambas Cámaras y toda la fuerza política, pero tiraron a la basura su oportunidad. No hubo transformación, hubo destrucción“, aseguró.

Gálvez Ruiz apuntó que México ha empeorado en varios aspectos. “Los datos no mienten, no hay otros datos, el gobierno de Morena fracasó” y en materia de seguridad apuntó que se necesita una nueva estrategia.

164 mil familias enlutadas que están sufriendo la pérdida de un ser querido, no solo no han dado resultados han lastimado a nuestras fuerzas armadas, no merecen el ejército y la Marina los malos tratos que reciben de su comandante supremo”, acusó.