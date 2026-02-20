31.9 C
San Luis Potosí
Tamaulipas refuerza blindaje contra gusano barrenador

By Agencias
Imagen de archivo. Foto de Subtle Cinematics / Unsplash
viernes, febrero 20, 2026
La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas reiteró la prohibición de ingreso de ganado proveniente de otros estados

El Gobierno de Tamaulipas mantiene acciones contra el gusano barrenador, emergencia nacional por la cual se detuvo la exportación de ganado a Estados Unidos.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura reiteró la prohibición de ingreso de ganado proveniente de otros estados.

Dicha medida afecta al tránsito de bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y animales de sangre caliente desde San Luis Potosí y Veracruz.

La medida fue establecida como acción preventiva para proteger la sanidad de todo semoviente y en especial del hato ganadero estatal”, señaló la dependencia.

La Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas exhortó a productores, transportistas y comercializadores a cumplir con esta disposición oficial que data de agosto de 2025.

El titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, anunció además el reforzamiento de los puntos de inspección sanitaria, así como mayor vigilancia en carreteras y la coordinación permanente con autoridades federales y organismos del sector.

Con información de López-Dóriga Digital y El Universal

