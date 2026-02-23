Suspenden clases en seis estados este lunes por la violencia tras el abatimiento de «El Mencho»

Este domingo se registró una ola de hechos violentos del Cártel Jalisco Nueva Generación en respuesta a la caída de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho».

En respuesta para salvaguardar la integridad de los habitantes, las autoridades escolares han optado por suspender las clases presenciales para este lunes. La medida de seguridad no ha esclarecido si esta continuará hasta el martes.

El gobernador jalisciense, Pablo Lemus Navarro, comentó a través de X:

«En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco he decidido que mañana se cancelarán las clases presenciales en el estado».

Por otro lado, en Guanajuato, la universidad también se unió a la decisión de Navarro; a través de un comunicado informaron que los niveles de media superior y superior tomarán clases con modalidad a distancia. Así como el Tecnológico Nacional del estado de Celaya.

Michoacán, Nayarit, Querétaro y Colima también son algunos de los estados en donde esta medida será implementada, según medios locales.

¿Qué pasó en Jalisco?

Durante la mañana de este domingo se reportó una serie de bloqueos carreteros y actos vandálicos en la entidad en respuesta a la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por lo que presuntos integrantes del cártel en distintos puntos realizaron quemas de camiones, automóviles particulares e inmuebles. Lo que ha ocasionado que vuelos, conciertos y restaurantes suspendan las actividades hasta nuevo aviso.

Ante ello, al menos 14 estados del país se vieron afectados por las quemas de vehículos, inmuebles y la presencia de sujetos armados.

De acuerdo con los reportes de la Guardia Nacional Carreteras, Carreteras y Caminos Federales (Capufe), así como autoridades locales, entre los estados afectados se encuentran Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo y el antes mencionado Jalisco.

«El Mencho» murió abatido durante un operativo desplegado por las autoridades mexicanas en coordinación con las estadounidenses, según confirmó la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa).

Con información de Latin Us