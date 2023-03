“Son unos mentirosos” AMLO rechaza informe de EE.UU. sobre derechos humanos en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que ““Son unos mentirosos”” y es “pura politiquería” el informe sobre derechos humanos en México realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En la conferencia matutina celebrada en el estado de Oaxaca, López Obradordetalló que Estados Unidos se cree el “Gobierno del mundo”, y que nada más ven la “paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.

No es cierto, que están mintiendo es pura politiquería, con todo respeto, es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino.-manifiesto, no quieren cambiar. Se creen el Gobierno del mundo, se asumen como el Gobierno del mundo, y nada más ven la paja en el ojo ajena y no la viga en el propio, pero no es para enojarse es que así son”, dijo.