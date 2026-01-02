Sismo de magnitud 6.5 en Guerrero hoy 2 de enero de 2026; se percibe en CDMX

La mañana de este viernes 2 de enero de 2026 se registró un sismo que fue perceptible en la Ciudad de México (CDMX).

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) apuntó que el sismo fue de magnitud 6.5, en punto de las 07:58 h, el cual se localizó a cuatro kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Dicho temblor ocasionó la activación de la Alerta Sísmica, particularmente en la CDMX.

En CDMX así se sintió el #sismo pic.twitter.com/xJF4P8hZtt — El Renegado (@RenegadoRadio) January 2, 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó los protocolos correspondientes a partir de este temblor.

“A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil y los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (CNE), para realizar una evaluación preliminar de la zona”, afirmó por medio de sus redes sociales.

El sismo ocasionó que fuera suspendida algunos minutos la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , que se realizaba en Palacio Nacional.

“Uy, está temblando”, apuntó la mandataria mexicana, para luego pedir a los reporteros presentes en el evento que desalojaran el salón.

Myriam Urzúa, titular de Protección Civil capitalina, apuntó que hasta el momento no hay daños reportados.

“Se está haciendo una revisión completa alcaldía por alcaldía en la CDMX. No tenemos en este momento ninguna afectación qué reportar, pero estamos en el proceso de revisión completa de cada una de ellas”, afirmó en entrevista para Radio Fórmula.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, apuntó que se registraron algunas réplicas del temblor.

“Se han registrado algunas réplicas, por lo que es importante mantenerse atentas y atentos”, afirmó.

Seguimos revisando y recabando información oficial. Les pido mantenerse pendientes de los canales institucionales y seguir las recomendaciones de Protección Civil”, puntualizó.

Con información de López-Dóriga Digital