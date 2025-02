«Siempre con la frente en alto al negociar con otras naciones», responde Sheinbaum a los aranceles de Trump

Tras la confirmación de la imposición de aranceles de hasta el 25% a todos los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo no sentirse sola y afirmó que su gobierno y el pueblo son uno mismo.

“Quiero también decirles que no me siento sola y ustedes tampoco están solos, somos uno mismo, gobierno y pueblo uno mismo, no hay diferencia”, destacó la jefa del Ejecutivo federal.

Sheinbaum Pardo, sin referirse a los aranceles impuestos por Donald Trump, insistió en que México es un país fuerte y unidos, se podrá vencer cualquier adversidad y nunca bajar la cabeza ante otras naciones.