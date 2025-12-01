23.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

“Si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien”, dice Grecia Quiroz tras señalamientos de Noroña y en redes sociales

By Agencias
94
Créditos: Facebook
lunes, diciembre 1, 2025

La alcaldesa señaló que defenderá el nombre de su esposo Carlos Manzo y no permitirá «que quieran manchar su nombre”

La alcaldesa de UruapanGrecia Quiroz, respondió este domingo a los mensajes en su contra luego de los señalamientos de personajes como el morenista Gerardo Fernández Noroña y las descalificaciones en redes sociales.

La funcionaria michoacana señaló que defenderá el nombre de su esposo, Carlos Manzo, y “no permite que quieran manchar su nombre”.

Para hacer referencia a estos ataques en contra de ella y su familia, Grecia Quiroz refirió una frase de Manzo en las que indicaba que si era objeto de críticas significaba que iba por buen camino.

“Mejor ocúpense en sus labores y déjenos trabajar en favor de nuestra gente, ya mucho nos lastimaron quitándonos al mejor presidente del mundo, pero como decía Carlos ‘si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien’”, escribió en sus redes sociales.

Además, la alcaldesa retó a los que la señalan a seguir “desgastándose en tirar, porque entre más lo hacen, más fuertes estamos”.

El mensaje lo publicó Grecia Quiroz luego de que la semana pasada el senador Fernández Noroña la calificara de fascista y de emitir declaraciones irresponsables al señalar a Leonel Godoy y a Raúl Morón del asesinato de su esposo.

El comentario desató una serie de críticas en redes y por parte de sus compañeros en el Legislativo porque lo calificaron de misógino, pero el morenista sostuvo ha sostenido sus señalamientos.

Después de cinco días del homicidio de «El del Sombrero», como también era conocido el edil de Uruapan, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan.

Con información de Latin Us

Artículo anterior
San Luis Capital se viste de Navidad con un Centro Histórico radiante de luz
Artículo siguiente
Clausuran fiesta clandestina con 300 menores de edad en NL; hallaron arma, dinero y alcohol
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.