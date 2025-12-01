“Si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien”, dice Grecia Quiroz tras señalamientos de Noroña y en redes sociales

Para hacer referencia a estos ataques en contra de ella y su familia, Grecia Quiroz refirió una frase de Manzo en las que indicaba que si era objeto de críticas significaba que iba por buen camino.

“Mejor ocúpense en sus labores y déjenos trabajar en favor de nuestra gente, ya mucho nos lastimaron quitándonos al mejor presidente del mundo, pero como decía Carlos ‘si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien’”, escribió en sus redes sociales.

Además, la alcaldesa retó a los que la señalan a seguir “desgastándose en tirar, porque entre más lo hacen, más fuertes estamos”.

El mensaje lo publicó Grecia Quiroz luego de que la semana pasada el senador Fernández Noroña la calificara de fascista y de emitir declaraciones irresponsables al señalar a Leonel Godoy y a Raúl Morón del asesinato de su esposo.

El comentario desató una serie de críticas en redes y por parte de sus compañeros en el Legislativo porque lo calificaron de misógino, pero el morenista sostuvo ha sostenido sus señalamientos.

Después de cinco días del homicidio de «El del Sombrero», como también era conocido el edil de Uruapan, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan.

