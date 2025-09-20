Sheinbaum visita Tabasco en medio de la crisis de su partido por la detención de Hernán Bermúdez, ex secretario de seguridad de Adán Augusto

La presidenta Claudia Sheinbaum visitará este sábado Tabasco en medio de la crisis de su partido por la detención de Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” y ex secretario de Seguridad de Adán Augusto Lopez.

De acuerdo con su itinerario, esa sería la cuarta visita de la mandataria a la tierra del expresidente López Obrador para encabezar las asambleas estatales de su administración.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia inicial de Bermúdez Requena y el fiscal de Tabasco Óscar Tonatiuh Vázquez advirtió que podría enfrentar más de 158 años de prisión si es declarado culpable.

La gira de la mandataria está programada a las 2:15 de la tarde de este sábado en Villahermosa, donde será acompañada por el gobernador Javier May Rodríguez.

En declaraciones previas, el gobernador morenista responsabilizó a Adán Augusto por la entrada del crimen organizado al estado.

En julio, cuando se dio a conocer la existencia de una orden de aprehensión contra el ex secretario de Seguridad de Adán Augusto, May Rodríguez advirtió que Hernán Bermúdez Requena tendría que rendir cuentas ante la justicia.

Este jueves, el senador morenista López Hernández afirmó que él ya no era secretario de Gobernación cuando Hernán Bermúdez Requena salió de la secretaría de Seguridad de Tabasco.

“Bueno, yo ya no era secretario de Gobernación, cuando se da la destitución (de Hernán Bermúdez). El presidente era el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero yo ya no estaba en la Secretaría de Gobernación, estábamos participando en el proceso interno de selección (de Morena). Sí, creo que sí, porque fue en el 2024 ¿no? Y yo en 2024 ya había terminado, creo que ya era senador electo”, sostuvo.

Sin embargo, las afirmaciones del senador morenista chocan con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia matutina reveló que fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien solicitó la destitución de Hernán Bermúdez Requena como Secretario de Seguridad en Tabasco tras indicios de vínculos con el crimen organizado.

Este viernes, Bermúdez Requena tuvo su audiencia inicial donde solicitó la ampliación del plazo del proceso para resolver su situación jurídica, luego de su detención en Paraguay y traslado a México.

Con información de Latinus