16.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

“Sheinbaum tiene una lucha sin cuartel contra el crimen organizado”, dice Monreal ante acusaciones de Trump

By Agencias
112
Créditos: Sitio web: Cámara de Diputados
spot_img
lunes, enero 5, 2026

El líder de los diputados de Morena aseguró que en las filas de la 4T no hay ninguna preocupación de que las tropas de Estados Unidos ingresen a México

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal aseguró que desde que asumió la presidencia de MéxicoClaudia Sheinbaum “no ha dado tregua a los cárteles, al crimen organizado”.

En conferencia de prensa rechazó los dichos del presidente de Estados UnidosDonald Trump, en el sentido de que nuestro país está gobernado por los cárteles de la droga”.

“Desde el primer día que ella tomó posición del cargo ha demostrado que frente al cártel, frente a los cárteles, frente al crimen organizado no hay tregua y que ha sido una lucha sin cuartel la que ella ha emprendido en materia de seguridad. Ahí están los números”, remarcó.

Monreal consideró que “Sheinbaum es una mujer con carácter para enfrentar este tipo de flagelos que nos heredaron en las últimas dos décadas gobiernos anteriores y que la presidenta está dando la pelea”.

“Por eso la expresión del presidente Trump es una expresión que no compartimos y que está muy alejada de la realidad”, subrayó.

El líder de los diputados de Morena garantizó que en las filas de la 4T, “no hay ninguna preocupación, ninguna, porque tropas de Estados Unidos ingresen a México por políticos mexicanos”.

“Él ha sido así desde el principio. Él y sus voceros han atacado y han expresado de manera distinta a actores mexicanos y no hay ningún problema. Es su propia posición y nosotros la respetamos”, enfatizó.

Sobre los pronunciamientos a favor de una intervención estadunidense en nuestro país para combatir al crimen organizado, Monreal calificó de que es “normal que cuando estos casos se suscitan haya personas que por su actitud o su oposición, o incluso su odio, hablen hasta de esta desmesura de la intervención de Estados Unidos a México”.

“Creo que es normal que aprovechen la coyuntura y la circunstancia por la que atraviesa el mundo y en este caso esta invasión. Hay incluso personas lamentablemente hasta mexicanos que aspiran a que haya invasión en nuestro país. Obviamente, hay de todo”, aseveró.

El coordinador de Morena mencionó que como diputados de la 4T, “nosotros vamos a mantener seriedad, prudencia y una defensa a la soberanía y a la independencia de México”.

Con información de Latin Us

Artículo anterior
«K-Pop Demon Hunters» y «Elio» encabezan las nominaciones en los Premios Annie de animación
Artículo siguiente
Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller coordinarán la transición en Venezuela, anuncia Trump
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.