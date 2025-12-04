Sheinbaum tendrá una reunión con Trump en el sorteo del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que durante su viaje a Washington D.C., donde este viernes 5 de diciembre de 2025 participará en el sorteo del Mundial 2026, tendrá una “pequeña reunión” con el presidente estadounidense, Donald Trump, el primer cara a cara en persona entre ambos líderes.

Vamos a tener una pequeña reunión con el presidente Trump, y otra con el primer ministro (Mark) Carney”, apuntó durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, aunque no dio mayores detalles sobre los temas que se abordarán durante el encuentro.

La mandataria mexicana confirmó que viajará este jueves 4 de diciembre por la noche a Washington D.C. en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que debido a los tiempos no podría hacer uso de aerolíneas comerciales.

Sheinbaum Pardo precisó que el encuentro con Trump y Carney ocurrirá momentos antes del inicio del sorteo del Mundial de Fútbol, del cual México, Estados Unidos y Canadá son co-organizadores.

Como países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asignado el grupo del que serán cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026.

El sorteo marcará uno de los hitos previos más importantes al Mundial de 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, y que en el país tendrá tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La ceremonia, donde se revelará el futuro de las 48 selecciones nacionales que participarán en el evento deportivo, está programada para llevarse a cabo este 5 de diciembre y al día siguiente el calendario de partidos y los estadios en los que se jugará.

Sheinbaum Pardo adelantó que, tras su participación en el sorteo, tendrá una reunión con mexicanos que viven en Estados Unidos y, la noche del viernes, volverá a la Ciudad de México para encabezar el sábado la celebración del aniversario del inicio de Gobierno de Morena en el Zócalo de la Ciudad de México¡.

La reunión de los tres mandatarios ocurrirá después de que el miércoles 3 de diciembre Trump indicara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

Con información de EFE