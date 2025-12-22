Sheinbaum revela que tomará tres días de vacaciones y se irá a Acapulco

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este lunes que tomará tres días de vacaciones antes de finalizar el año y visitará Acapulco, en el estado de Guerrero.

La mandataria informó en su conferencia matutina que pasará la Navidad en Acapulco, ya que se irá a este destino turístico el 25, 26 y 27 de diciembre.

El dato fue compartido por Sheinbaum después de que una reportera le preguntara si ella tiene planeado visitar Chilpancingo próximamente en el marco de su 200 aniversario.

«Ya no vamos a ir a Chilpancingo, me voy a de vacaciones a Acapulco (…) ¿Qué más? Me quedé pensando en las vacaciones, voy a estar pendiente, obviamente», señaló.

La semana pasada, la presidenta había anticipado que analizaba tomar vacaciones, por lo que no habría conferencias en Palacio Nacional esos días.

“Tal vez me tome unos días, del 25 al 27. Todavía no sabemos. Ayer justo estábamos platicando con mi esposo a dónde íbamos”, declaró el pasado 15 de diciembre.

Y para la semana de Año Nuevo, Sheinbaum señaló que planea pasar el 31 de diciembre con la familia, “con el nieto, la alegría del hogar”.

Con información de Latin Us