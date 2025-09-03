Sheinbaum revela el nombre del programa de seguridad que firmará con Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló los temas que tratará en su reunión con el secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, este 3 de septiembre de 2025.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que espera “una reunión muy cordial” con Rubio.

Además explicó los temas que se tratarán en su encuentro de esta mañana en Palacio Nacional, entre los que se encuentra el acuerdo de seguridad entre ambos países, el cual ya tiene un nombre oficial.

“Es Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de La ley y tiene que ver con la colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de soberanías, eso es lo que está en este programa”, refirió,

Vamos a hacer una presentación de los logros de la Estrategia de Seguridad, en qué hemos colaborado conjuntamente en el marco del respeto a nuestra soberanías”, expuso.

Yo quiero tocar el tema de los mexicanos y mexicanas que vienen allá, el tema de comercio, aunque no le corresponde específicamente al secretario del Departamento de Estado vamos a tocar algunos temas de comercio y de cooperación”, señaló.

Sheinbaum Pardo y Marco Rubio llevarán a cabo su reunión en punto de las 10:00 h en Palacio Nacional.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aterrizó en la previa en México para iniciar una visita de dos días marcada por la cooperación en seguridad con el Gobierno de la presidenta Sheinbaum, y la tensión en el Caribe, exacerbada por el ataque militar estadounidense ejecutado sobre un barco que presuntamente partió de Venezuela con drogas a bordo.

Rubio aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Esta visita llega en un momento en el que Washington busca seguir estrechando la cooperación con México en inmigración y comercio, aunque el foco de la reunión prevista este miércoles entre Rubio y Sheinbaum lo copan especialmente las conversaciones en materia de seguridad y la propuesta estadounidense de ayudar con tropas en la lucha contra los carteles de la droga en territorio mexicano.

Con información de López-Dóriga digital