Sheinbaum rechaza veto en la elección de candidatos a jueces

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que se intente introducir en la reforma al Poder Judicial el derecho de “veto” sobre el listado de candidatos a jueces.

La mandataria mexicana hizo referencia a un cambio aprobado en comisiones del Senado el martes pasado, que da tanto al Ejecutivo, al Congreso y al Poder Judicial la facultad de realizar un veto a las listas de aspirantes a jueces que serán elaboradas por evaluadores técnicos.

No conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir eso“, afirmó en la mañanera de Palacio Nacional.

“Se quitó, nosotros no estuvimos de acuerdo, había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir esto, debe mantenerse lo que esté establecido en la Constitución”, explicó la presidenta.

En la previa, senadores de oposición denunciaron que Morena tendría el control de la elección de integrantes del Poder Judicial.

El legislador panista Ricardo Anaya calificó como una “tomadura de pelo” este cambio a la reforma judicial, en particular al artículo 500 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“Cada poder, esto es la presidenta; la mayoría de Morena, aquí en el Senado, y así sucesivamente, van a aprobar y vetar a las personas seleccionadas por el Comité de Evaluación”, explicó a medios de comunicación.

Con información de López-Dóriga Digital