Sheinbaum rechaza que México pague por el muro fronterizo del presidente Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que su país vaya a pagar por la construcción del muro fronterizo que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado tras su regreso a la Casa Blanca

Sheinbaum Pardo afirmó que no hay trato alguno con Estados Unidos y expresó su desacuerdo con esta medida tras recibir preguntas de la prensa durante su conferencia diaria en el Palacio Nacional.

No, claro que no. Es una decisión con la que no estamos de acuerdo”, enfatizó Sheinbaum, al marcar distancia de cualquier negociación que implique recursos mexicanos en la obra impulsada por Trump.