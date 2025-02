Sheinbaum presume que Trump “copiará” la campaña de México contra el fentanilo

“Le doy el crédito a ella, ella fue quien me hablo de esto, pero inmediatamente, cuando lo dijo, supe que no tenía que decir nada más. Fue solo el concepto de ello”, expuso el líder estadounidense a los medios tras una reunión con gobernadores.

“Nunca aprendo nada de las llamadas y en esta ocasión aprendí algo”, aseguró Trump, quien apenas el miércoles llamó “una mujer maravillosa” a Sheinbaum.

La presidenta relató ahora que en las tres llamadas que ha tenido con Trump ella “siempre ha defendido la soberanía y la independencia de México, siempre”.

“Él reconoció hace poco que me preguntó si en México había consumo de drogas y yo le dije: ‘sí hay, pero no tanto como en Estados Unidos’. Y me preguntó por qué. Y le dije: ‘Ah, es muy sencillo, las familias mexicanas tenemos valores, nos cuidamos entre nosotros’”, agregó.

Los dichos se producen mientras crece la presión de Trump para el combate al narcotráfico, pues esta semana declaró terroristas a seis carteles mexicanos y drones estadounidenses han espiado al crimen organizado en México.

Pero Sheinbaum aseveró que el reconocimiento de Trump a la campaña contra las drogas muestra que “México es un gran país”.

“Jamás debemos pensar que no somos el país más grandioso sobre la tierra, todo lo contrario, nuestro país tiene una historia maravillosa, tenemos a los pueblos originarios, que nos dieron esa solidaridad, ese amor”, concluyó.

Con información de EFE