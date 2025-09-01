Sheinbaum presenta su primer informe: niega censura, recuerda a AMLO y celebra la reforma judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este lunes 1 de septiembre su primer informe de gobierno en un evento realizado en Palacio Nacional al que asistieron gobernadores, funcionarios y empresarios.

La mandataria comenzó su discurso señalado que rendirá cuentas tras 11 meses en el poder y dijo que su triunfo el año pasado fue en beneficio de las mujeres. Además, aseguró que no olvidará sus raíces.

En los primeros minutos de su discurso, Sheinbaum también aprovechó para mencionar al expresidente Andrés Manuel López Obrador por la reducción del índice de pobreza.

«Hoy vengo a rendir cuentas, no con palabras vacías, sino con resultados que se reflejan en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos (…) jamás olvidaré las causas que nos han movido siempre: construir un México más justo, democrático, libre y soberano», señaló.

Sheinbaum dijo que su gobierno respeta la libertad de expresión y negó la censura.

«En México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia. No existe la censura«, comentó.

Y mencionó la reforma judicial como uno de los logros de su gobierno y aseguró que se permitieron unas elecciones libres.

«Bienvenido, nuevo poder Judicial, se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad, un verdadero Estado de derecho», señaló.

Con información de Latinus