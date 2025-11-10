15.3 C
San Luis Potosí
Sheinbaum presenta el Mundial 2026: invertirán 9 mil mdp en el AICM y esperan 5.5 millones de visitantes

Créditos: Captura de video
lunes, noviembre 10, 2025

La mandataria señaló que el lunes acudirán los gobernadores de Nuevo León, Jalisco y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para informar sobre las obras que se fortalecerán rumbo al próximo año

El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó este lunes la Copa Mundial FIFA 2026 y afirmó que avanzan las obras de infraestructura en el país ante los 5.5 millones de visitantes que se esperan.

Desde el Complejo Cultural Los Pinos, la mandataria señaló que se están invirtiendo alrededor de 9 mil millones de pesos en la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), uno de los recintos que recibirá a los turistas.

También dijo que se impulsa el tren de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Buenavista para su comunicación con la zona hotelera de la Ciudad de México.

La mandataria indicó que se espera una gran derrama económica para el próximo año por el Mundial en las ciudades de Guadalajara, Jalisco y la CDMX.

Sheinbaum señaló que el próximo lunes acudirán a la conferencia los gobernadores de Nuevo León, Samuel García; Jalisco, Pablo Lemus y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para informar sobre las obras que se fortalecerán rumbo al 11 de junio, el día de la inauguración.

La presidenta también destacó que se realizan inversiones privadas para este evento deportivo como en el Estadio Azteca.

«Es un momento también para reconocer la amistad y la unión entre los tres pueblos y reconocer la importancia de nuestro tratado comercial», comentó.

Con información de Latinus

