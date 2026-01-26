Sheinbaum pide más fechas para BTS en México: envía carta al primer ministro de Corea del Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que ha enviado una petición al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar más fechas para los conciertos de la banda BTS en México.

La mandataria compartió en su conferencia matutina que ante la alta demanda para comprar boletos se comunicó con el responsable de Ocesa, pero le señaló que no puede haber más presentaciones.

«Me dijo, ‘bueno es que no se puede, solamente hay tres fechas, no hay más fechas, todo el mundo quiere que vaya a este grupo’, entonces le escribí una carta al primer ministro», comentó.

Ante esto, Sheinbaum señaló que decidió buscar una comunicación diplomática con el primer ministro de Corea del Sur para buscar maneras de que las Army puedan presenciar los conciertos.

«Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas, en fin, que busquemos la manera de que las jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México», señaló.

Profeco anuncia proceso contra Ticketmaster con conciertos de BTS

Por su parte, el titular de Profeco, Iván Escalante, anunció que se iniciará un proceso en contra de Ticketmaster por la falta de claridad en la venta de boletos para las tres fechas de BTS, además de que sancionará a las plataformas de revendedores.

A partir de esto, la Profeco anunció que se implementará una serie de lineamientos para la venta de boletos de conciertos, festivales y espectáculos en las que se incluirá la publicación clara del lugar, fecha y horarios de los eventos.

Además, de que se deberán difundir los precios exactos, no rangos, de dichos conciertos, y que se incluyan en el monto todos los cargos.

Con información de Latin Us