20.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

Sheinbaum pide “juicio justo” para Maduro en EE.UU.

By Agencias
77
MEX2195. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 06/01/2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este martes, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum pidió un "juicio justo" para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores en Caracas tras una intervención militar de Estados Unidos y tras la cual fue trasladado a Nueva York, donde encara un juicio por narcotráfico. EFE/Sáshenka Gutiérrez
spot_img
martes, enero 6, 2026

La presidenta Sheinbaum pidió que EE.UU. lleve a cabo “juicio justo” para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió un “juicio justo” para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores en Caracas, tras una intervención militar de Estados Unidos y después fue trasladado a Nueva York, donde encara cargos por narcotráfico.

En este caso, ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre”, declaró en su conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Eso es lo que hay que pedir, para que realmente en todo, para todos y en cualquier circunstancia y en este particular, pues tiene que haber celeridad y justicia”, puntualizó la mandataria mexicana.

Sheinbaum Pardo reiteró la postura de México sobre el rechazo a la intervención estadounidense pues afirmó que “independientemente” de la opinión que se tenga de la presidencia de Nicolás Maduro o del Gobierno venezolano, su Administración condena la “invasión” de Washington.

“Hay que recuperar nuestra historia, nuestra constitución y lo que dice cada uno respecto a ello”, apuntó.

Recordó que México defiende la “no intervención, la solución pacífica de las controversias”, por lo que refirió que aunque “un país sea muy pequeño en el terreno internacional todos somos iguales”.

“Por eso se habla de la igualdad jurídica de los Estados. La cooperación internacional para el desarrollo, que es lo que yo decía ayer. La mejor manera de ayudar a un país es la cooperación internacional para el desarrollo. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”, aseveró.

Desde el día de la detención de Maduro, el pasado 3 de enero, México ha expresado su rechazo a la intervención militar de Washington en Venezuela y ha defendido la soberanía de los pueblos.

El domingo emitió un comunicado conjunto con Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay en el que rechazaron “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela” y mostraron su “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”.

Con información de EFE

Artículo anterior
Trump asegura que Delcy Rodríguez está «cooperando» con las autoridades de EU
Artículo siguiente
Pateador de Ravens es atacado por aficionados de su equipo tras fallar gol de campo que los dejó sin playoffs: «Espero que te divorcies»
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.