Sheinbaum pide a cancillería reunión con Marco Rubio tras amenaza de Trump de hacer ataques terrestres contra cárteles mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que solicitó al canciller Juan Ramón de la Fuente que pidiera una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, después de que Donald Trump asegurara que su gobierno comenzará ataques por tierra contra los cárteles de la droga.

En conferencia de prensa desde Guerrero, la mandataria aseguró que de ser necesario buscará hablar con Trump para fortalecer la coordinación entre México y Estados Unidos.

«Le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del departamento de Estado. Hace dos o tres días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México», dijo.

Asimismo, Sheinbaum reiteró que buscará estrechar más la relación con el país vecino, así como compartir la información relacionada con las acciones hechas por el gobierno federal contra los grupos criminales.

«Que tengan toda la información y en el marco de lo que hemos venido trabajando, pues estrechar la coordinación», aseveró la presidenta.

Cabe recordar que el jueves, en una entrevista con Fox News, el presidente estadounidense afirmó que su gobierno comenzará los ataques por tierra contra los cárteles de la droga, y reiteró que México está controlado por estos grupos criminales.

«Ahora vamos a empezar a atacar por tierra en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles están controlando México, es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los cárteles están operando y matando a 250 o 300 mil personas en nuestro país cada año», dijo.

Tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el republicano aseguró que «(Sheinbaum) tiene un poco de miedo. Los cárteles gobiernan México, te guste o no. No es agradable decirlo, pero los cárteles gobiernan México».

El mandatario recordó en conversaciones previas con Sheinbaum, le ha ofrecido el envío de tropas estadounidenses para combatir a los cárteles de las drogas, varios de los cuales han sido clasificados como organizaciones terroristas en su administración.

