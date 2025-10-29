Sheinbaum pedirá reunión a Marco Rubio con el secretario de Transporte tras freno a vuelos desde el AIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este miércoles su rechazo a la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos que revoca la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y canceló tentativamente todos los vuelos combinados de pasajeros y carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Ante esta determinación, la mandataria indicó que ha instruido al canciller Juan Ramón de la Fuente a que solicite a Marco Rubio, secretario de Estado, una reunión en la que también se encuentre el titular del Departamento de Transporte, Sean Duffy.

Sheinbaum señaló que este encuentro se realizará con el propósito de «revisar si tienen fundamento estas acciones que están tomando de manera unilateral.»

«No vaya a ser que haya un interés de otro tipo. ¿Verdad? Puede ser un interés político, un interés de apoyar algunas empresas frente a otras, no vaya a ser que haya una situación de este tipo», dijo.

También señaló que solicitó a Andrea Marván Saltiel, de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, un análisis sobre los argumentos que ha planteado Estados Unidos sobre la competencia.

«México no es piñata de nadie, a México se le respeta. Y hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del gobierno de los Estados Unidos, incluido la máxima institución, que es la presidencia», añadió.

Además, señaló que ha habido un «buen entendimiento» con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«La última llamada que tuvimos el sábado fue muy buena (…) hemos logrado trabajar de manera coordinada en todos los temas», comentó.

Con información de Latinus