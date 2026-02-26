“Sheinbaum no va a negociar reforma electoral ni habrá plan B o C”, asegura Monreal

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum no va a negociar la reforma electoral “y tampoco va a actuar de manera diferenciada; si esta reforma no se aprueba, no va a enviar una segunda o una tercera”.

En entrevista con medios de comunicación, aclaró que “no nos corre prisa para aprobarla, porque es una reforma muy importante y tenemos hasta tres meses antes del inicio del proceso”.

“Si en septiembre se inicia el proceso del 2027, se pueden realizar reformas constitucionales y legales tres meses antes; estamos hablando del mes de junio, julio y agosto, nos queda, pues, hasta el último día del mes de mayo”, explicó.

El líder de los diputados de Morena recordó que Sheinbaum «anunció que lo más probable es que llegue a la Cámara de Diputados».

«Aquí la vamos a recibir, a procesarla, a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos, sin excepción y sin exclusión», garantizó.

Entonces, una vez que llegue, vamos a iniciar todo el proceso formal, sin actuar fast track, sin vía rápida, sin acelere legislativo, dándole el tiempo a la reflexión y a la discusión racional y seria de esta iniciativa que presente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Ante las descalificaciones de legisladores de la Cuarta Transformación en torno a la iniciativa de reforma electoral, Monreal pidió “que actuemos con moderación, no nos ofendamos, no nos descalifiquemos, mejor discutamos con razones, con argumentos la iniciativa que llegue”.

“No conviene descalificarnos previamente antes de que llegue la iniciativa”, advirtió.

En su llamado incluyó al exministro Arturo Zaldívar, “a todos los miembros de la Comisión, incluso a los legisladores, que actuemos con prudencia, que yo no puedo avalar ese dicho, que ellos estén perdiendo control y dinero”.

“Creo que es más allá de eso, son las ideas, la democracia, es el avance que México ha tenido en materia electoral y yo respeto a los dos partidos y sus argumentos, han sido nuestros aliados casi en todo, salvo una excepción de alguna ley en la que votaron diferenciados, pero yo reconozco públicamente la lealtad del PT y el PVEM que han tenido en un 90% de actos y de iniciativas que la presidenta ha enviado a esta Cámara”, añadió.

Se preguntó a Monreal si la presidenta está molesta con el Partido Verde Ecologista de México y el PT, sus aliados, por no haberse pronunciado a favor de la reforma, lo que rechazó e incluso reconoció como un error haber distanciado de ella hace unos años porque “hubiera aprendido mucho”.

“Siempre, incluso de buen humor, bromeando, con buen talante, firme sí, pero no llega al enojo, firme en su actitud republicana, firme contra la corrupción, firme cuando hay escándalos, firme cuando hay actitudes que lastiman al país y a la población, pero alegre y optimista por construir un México mejor”, expresó

Con información de Latin Us