Sheinbaum niega que envío de Caro Quintero a EU fue tras orden de Trump; afirma que la decisión se tomó en su gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que la extradición de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos fue una decisión de seguridad nacional y que se tomó desde su gobierno.

La mandataria abordó el tema luego de que la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmara que el envío del narcotraficante ocurrió luego de una orden de Donald Trump.

«Sí había petición de ellos —Estados Unidos—, pero la decisión se tomó aquí en el Consejo de Seguridad por razones de seguridad nacional», señaló.

Al inicio de la pregunta de la prensa, la presidenta refirió que «ya se habló mucho de eso y ya se explicó que fue una decisión de seguridad nacional».

Sheinbaum también confirmó que hay más peticiones de extradición de otras personas, pero no ahondó en el asunto.

Rafael Caro Quintero tendrá este 18 de septiembre su audiencia para determinar si se relajarán las medidas que se mantienen contra el narcotraficante en prisión.

En una publicación en su cuenta de X, Pam Bondi señaló este miércoles que presentó a la familia de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA, al presidente Donald Trump.

Y en su texto incluyó un apunte en el que afirmo que Estados Unidos recibió a Caro Quintero tras su envío desde México “por orden de Trump”.