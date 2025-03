Sheinbaum niega hacer un acuerdo en lo «oscurito» y descarta que EU solicitara entrega de políticos vinculados con el crimen organizado

EFE.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este viernes que haya hecho un acuerdo secreto con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para lograr el aplazamiento de aranceles del 25 % a productos mexicanos y descartó que solicitaran al gobierno de México la entrega de políticos vinculados con cárteles del narcotráfico.

“Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Nosotros no mentimos. No es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, no”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum enfatizó que durante la plática que sostuvo el jueves con el mandatario estadounidense, los argumentos para evitar estos gravámenes fueron los resultados que ha tenido su administración en temas de seguridad.

“Y no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad, que tiene que ver con la justicia”, señaló.

El jueves, México y Estados Unidos lograron un nuevo acuerdo para aplazar un mes más la imposición del 25% de aranceles a productos mexicanos, con lo que esta medida podría entrar en vigor el próximo 2 de abril.

Esta mañana, Sheinbaum insistió en que se seguirá trabajando y colaborando con Estados Unidos, en el marco del acuerdo que se logró la semana pasada, cuando diversos miembros de su gabinete se reunieron con funcionarios estadounidenses para abordar temas como seguridad y narcotráfico.

Al ser cuestionada si Estados Unidos solicitó la presentación de algún político por una posible relación con cárteles del narcotráfico, la presidenta contestó que «no, no que tenga conocimiento».

La presidenta evadió contestar si Estados Unidos era un socio confiable tras los amagos de Trump respecto a los aranceles y se limitó exaltar el acuerdo conseguido.

“Claro que eso genera confianza. Pero aquí es un asunto de lo que hagamos todos los días. Todos los días. En la cooperación para el desarrollo con respeto a nuestras soberanías”, enfatizó.

Asimismo, que con Estados Unidos se tiene un tratado comercial que permite que los productos mexicanos no enfrenten aranceles debido al principio de reciprocidad.

Refirió que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) seguirá vigente y se prevé su revisión para 2026.

Con información de Latinus