Sheinbaum niega acuerdo con la DEA en materia de seguridad, tras anuncio de Proyecto Portero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que no hay ningún acuerdo con la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) , tras el anuncio del Proyecto Portero realizado en la previa.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo desconoce las razones por las cuales la DEA emitió esta información por medio de un comunicado.

Una aclaración: ayer la DEA emitió un comunicado diciendo que hay una Acuerdo con el Gobierno de México para una operación, que llaman Portero, no hay ningún acuerdo con la DEA”, afirmó.

“La DEA emite el comunicado, no sabemos en base en qué, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad, con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la SSPC que estaban llevan do un taller en Texas, es todo lo que hay, no hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado”, refirió Sheinbaum.

La mandataria mexicana apuntó que lo único que hay en materia de seguridad con EE.UU. es un acuerdo que se firmará en próximas semanas.

“En materia de seguridad, lo único que hay con EE.UU. es un acuerdo que ya está listo con el Departamento de Estado de los EE.UU., Está por firmarse este acuerdo que se ba fundamentalmente en la soberanía, confianza mutua, respeto territorial, es decir que cada quien opera en su territorio y la coordinación sin subordinación”, sostuvo.

“No hay ningún acuerdo para una operación en particular que se haya acordado recientemente con la DEA., es importante aclara esto. Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del Gobierno de EE.UU. que no se haya preguntado al Gobierno de México”, afirmó.

Por último, enfatizó que la relación con los agente de las agencias de los Estados Unidos está marcada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

La DEA anunció una iniciativa para fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra los cárteles de la droga: el Proyecto Portero.

En un comunicado, se indicó que el Proyecto Portero tiene el objetivo es desmantelar a los “guardianes” de los cárteles, a quienes calificó de ser agentes que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste.

“Los ‘guardianes’ son esenciales para las operaciones de los cárteles, ya que dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, a la vez que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México. Al centrarse específicamente en ellos, la DEA y sus socios están atacando la esencia del comando y control de los cárteles”, destacó.

Con información de López-Dóriga Digital