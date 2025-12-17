23.6 C
Sheinbaum les pide a mexicanos a Venezuela acercarse al consulado ante las tensiones con EU

By Agencias
100
miércoles, diciembre 17, 2025

La presidenta no descartó buscar a Gustavo Petro o Lula da Silva para proponer una mesa de diálogo para abordar el conflicto

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó este miércoles a los connacionales en Venezuela a acercarse a la representación consular mexicana en ese país en medio de las tensiones con Estados Unidos. 

En su conferencia matutina, la mandataria confirmó que en el país gobernado por Nicolás Maduro hay 430 mexicanos y sólo 20 visitantes.

Ante la cifra que le fue enviada por Roberto Velasco, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la mandataria expresó: «¿430, nada más?». 

Sheinbaum indicó que con Juan Ramón de la Fuente trabajando a distancia y Roberto Velasco, su gobierno se mantiene en comunicación con la embajada mexicana.

«Esperemos que eh no pase a mayores, hay que leer muy bien el comunicado que hizo el día de ayer el presidente Trump (…) el problema en los bloqueos es que parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos«, añadió.

Y en el marco del conflicto, la presidenta mexicana no descartó buscar a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Lula da Silva, para proponer una mesa de diálogo o convertirse en intermediarios.

«Es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos, que no solamente es la Constitución mexicana, sino los también de los tratados internacionales y del fundamento de la Organización de Naciones Unidas», comentó.

Con información de Latin Us

