19.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
PAÍS

Sheinbaum inicia un gira nacional de rendición de cuentas

By Agencias
76
Sheinbaum inicia un gira nacional de rendición de cuentas / Foto: @Claudiashein
spot_img
viernes, septiembre 5, 2025

Claudia Sheinbaum visitará Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inició este viernes una gira nacional de rendición de cuentas con la que planea visitar, a lo largo de septiembre, las 32 entidades del país.

La gobernante mexicana inició en Guanajuato, esta gira con la que busca acercarse a la gente, pues argumentó que su Gobierno es “de territorio”.

“Dimos el informe en Palacio Nacional el lunes, pero dije: ‘¿Por qué solo allá en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, aunque ahora haya redes sociales, televisión donde se pueda ver el informe’? Voy a ir a cada uno de los estados de la República a dar un informe de lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer”, aseveró.

La mandataria estuvo acompañada en el inicio de su gira por la gobernadora del estado, Libia Dennise García, del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Sheinbaum arrancó así un recorrido por todos los estados del país en el que visitará Aguascalientes y Zacatecas este viernes; el sábado continuará en Durango, Sonora y Nuevo León; mientras que el domingo acudirá a Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.

En cada estado, aseguró que presentará avances en los programas sociales, específicos a la entidad, así como en materia de obras públicas en la región y futuras acciones y proyectos de gobierno contemplados para cada estado.

La gira se enmarca en la misma semana en la que presentó su primer informe de Gobierno, donde destacó sus logros económicos y de seguridad, y ocurre también apenas semanas antes de que celebre su primer año como presidenta de México, el próximo 1 de octubre.

Con información de EFE.

Artículo anterior
Espera México reanudar exportación de ganado a EE.UU. en dos meses tras gusano barrenador
Artículo siguiente
Trump advierte a Venezuela que derribará sus cazas si ponen a militares de EE.UU. en peligro
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.