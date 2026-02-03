Sheinbaum felicita a Laura Fernández por su triunfo electoral en Costa Rica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Laura Fernández Delgado por su triunfo en las elecciones presidenciales de Costa Rica y manifestó la disposición de su gobierno para fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

El mensaje fue difundido a través de su cuenta de X, donde subrayó la importancia de mantener una agenda basada en la cooperación, la amistad y el respeto mutuo.

“Felicitamos a Laura Fernández Delgado por su triunfo en las elecciones a la presidencia de Costa Rica. Reafirmamos la voluntad del Gobierno de México de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y respeto entre nuestras naciones”, expresó.

Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano se convirtió el domingo en la ganadora de las presidenciales de Costa Rica, en las que obtuvo un apoyo del 48.5 % de los votos con el 88.4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

La ahora presidenta electa, venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32.12 % de los votos, de acuerdo a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Durante la campaña electoral, Fernández defendió una mayor concentración de poder en el Ejecutivo para “destrabar” decisiones, una postura que le permitió conectar con sectores cansados de la fragmentación política, pero que también le valió críticas de la oposición y de organizaciones civiles, que advierten sobre un posible giro autoritario y un debilitamiento de los contrapesos institucionales en el país.

Con su triunfo, Fernández se convierte además en la segunda mujer en dirigir a Costa Rica, después de Laura Chinchilla (2010-2014).

Con información de López-Dóriga Digital.