Sheinbaum exige al Departamento del Tesoro de EE.UU. pruebas de lavado de dinero en tres instituciones financieras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al Departamento de Tesoro de EE.UU. que ofrezca pruebas sobre presunto lavado de dinero que habrían realizado tres instituciones financieras.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dejó en claro que dicha autoridad estadounidense no ha enviado a su Gobierno pruebas de que CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa incurran en actividades ilícitas.

“Si ustedes leen que se publica ayer no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, indicó.

¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, señaló.

La mandataria mexicana puso como ejemplo el caso del extitular de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, quien fue señalado por EE.UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero que finalmente fue exonerado.

“Al Departamento del Tesoro de EE.UU. es que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso, Si no hay pruebas no puede haber reconocimiento de lavado de dinero, Tiene que haber pruebas para saber si hubo o no lavado. ni lo negamos ni lo aceptamos, simplemente no hay pruebas”, lanzó

Si no hay pruebas, no se puede actuar. Esta es nuestra posición, nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tienen que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos sino con pruebas contundentes”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo señaló que México no se subordina ante nadie y que no será piñata de Estados Unidos ni de ningún otro país.

“México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente. nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos, México es un gran país y la relación con EE.UU. es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie, a México se le respeta”, declaró.

Hay mucha colaboración y coordinación, pero en este caso en particular tiene que haber pruebas, si no hay pruebas cómo se va a acompañar en el proceso. Y vamos a seguir pidiendo las pruebas, como en otros casos en donde no se ha enviado la información”, expuso.

Por último, la presidenta dejó en claro que el Sistema Financiero Mexicano “es muy fuerte, muy sólido, México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero”.

Estados Unidos anunció en la previa sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas – CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa- por presuntamente lavar millones de dólares vinculados al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo.

Esta es, según el Departamento del Tesoro, la primera medida que toma EE.UU. en aplicación de la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl, con la que el Departamento amplia sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y con los cárteles.

“Instituciones financieras como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró en la nota el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Con información de López-Dóriga Digital