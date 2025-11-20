18.2 C
San Luis Potosí
PAÍS

Sheinbaum encabeza su segundo desfile de la Revolución bajo la sombra de las protestas

By Agencias
38
Créditos: Captura de pantalla
jueves, noviembre 20, 2025

La mandataria recorrió la plancha del Zócalo a bordo de un automóvil militar en compañía de los titulares de Marina y Defensa

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este jueves el desfile cívico militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en el marco de las marchas convocadas para esta mañana.

En una ceremonia, la mandataria recorrió la plancha del Zócalo a bordo de un automóvil militar en el que también viajaba el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa.

Este es el segundo desfile por la Revolución Mexicana que encabeza la mandataria después de que lo hiciera por primera vez tras asumir el cargo el año pasado.

Este evento cívico ocurre en el marco de las protestas convocadas por el movimiento «Generación Z» tras las detenciones realizadas en la movilización del sábado pasado.

Sheinbaum estuvo acompañada de su gabinete, además del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

