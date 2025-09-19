Sheinbaum encabeza izamiento de bandera a media asta por víctimas sismos de 1985 y 2017

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el izamiento a media asta de la bandera monumental en el Zócalo de la Ciudad de México, en memoria de las víctimas de los sismos del 19 se septiembre de 1985 y de 2017.

Alrededor de las 7:15 h, tiempo del centro, la mandataria salió de Palacio Nacional hacia el Zócalo de la Ciudad de México para participar en la ceremonia solemne.

Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por el titular de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla; almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de marina (Semar); Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación (Segob); general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional; la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa; el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa, además de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

“Se hace este evento de recuerdo, de rememoranza, a todos aquellos que perdieron la vida en los dos sismos: 1985 y 2017, y más tarde vie el Simulacro. Nuestro cariño y abrazo a todos aquellos que pierdoern un familiar en los sismos de 1985 y 2017”, apuntó Sheinbaum Pardo al inicio de la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Con información de López-Dóriga Digital