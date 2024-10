Sheinbaum descarta que la violencia afecte a la economía mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que la violencia vaya a afectar la economía del país, tal como lo advirtió hace unos días el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la vez que defendió su estrategia de pacificación en el país en medio de crisis de inseguridad en varias regiones.

No estoy de acuerdo (en que la violencia afecte la economía). Hay una estrategia de seguridad que va a dar resultados, como lo he planteado, no es de un día a otro”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.