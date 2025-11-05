Sheinbaum denuncia al hombre que la acosó en Centro Histórico de CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una denuncia contra el sujeto que la acosó en la previa en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

https://twitter.com/i/status/1986078824375718037

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que dicho hombre, el cual fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México, también acosó a otras mujeres.

“Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven, este que es un delito en la Ciudad de México; no en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí, y mi reflexión es: si no presento yo delito, además de que es un delito, ¿pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país”, afirmó.

“Es un delito del fuero común. Presenté denuncia, resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres ahí mismo en esa calle, entonces está detenido esta persona”, puntualizó.

La mandataria mexicana contó la agresión que sufrió, donde dejó en claro que el sujeto estaba alcoholizado.

“Decidimos irnos caminando, mucha gente nos saludó en el camino sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada, pues que vivo este episodio de acoso, realmente. En el momento estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato, llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo de Ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió porque pues estoy hablando con mucha gente”, narró Sheinbaum.

“Sí sentí obviamente la cercanía de este personaje, estaba repito totalmente alcoholizado, no sé si drogado, pero decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país”.

Tras anunciar la denuncia ante la Fiscalía de CDMX, Sheinbaum Pardo descartó cambiar su seguridad tras lo vivido en la previa en calles del Centro Histórico capitalino, donde recalcó que no puede estar lejos de la gente.

“Sobre mi seguridad, porque también se mencionó eso, nosotros no vamos a cambiar la manera en que somos, nosotros no podemos estar lejos de la gente, eso sería negar de dónde venimos y cómo somos, eso y hasta ahora nuestros compañeros de Ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente”. expuso

“Aislarse, estar en una camioneta todo el día, no tenemos ningún riesgo conocido, si hay algún riesgo obviamente nos lo informa el Gabinete de Seguridad, pero no hay ningún riesgo contra nosotros, entonces vamos a seguir como hemos venido hasta ahora, eso es muy importante”, afirmó.

Con información de López-Dóriga Digital