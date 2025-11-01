Sheinbaum dedica ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional a las mujeres indígenas

La presidenta Claudia Shienbaum compartió un video en sus redes sociales para mostrar la segunda ofrenda de Día Muertos que realiza desde su llegada a Palacio Nacional.

Este año, la ofrenda fue dedicada a las mujeres indígenas del país con motivo del año de la Mujer Indígena, explicó la mandataria en el breve video.

«Ellas siguen aquí, en la voz del viento, en el pulso de la tierra, en el eco de cada palabra de su lengua materna», dice la publicación en redes sociales.

La ofrenda fue realizada en colaboración con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; estuvo conformada por diversos niveles en color rosa mexicano, flores de cempasúchil y detalles en blanco y verde.

“Es esta hermosísima tradición del pueblo de México de celebrar de una manera distinta a nuestros muertos que vienen a visitarnos en este Día de Muertos y los recordamos y les damos alimentos y los consentimos”, añadió Sheinbaum Pardo.

La mandataria también destacó que la flor de cempasúchil, la cual tradicionalmente se usa en Día de Muertos, es originaria de México.

El año pasado, la ofrenda de Día de Muertos fue dedicada a las heroínas de la patria, tales como Rita Zetina, Laureana Wright González, Hermila Galindo, Rosa Torres González, Elvia Carrillo Puerto, entre otras.

La ofrenda en Palacio Nacional se llena de flores, colores, canto y fuego. Cada pétalo de cempasúchil marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra. 🌺 Honramos a las que cuidaron la milpa, a las que curaron con hierbas, a las que… pic.twitter.com/qYiA9HrW5S — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 1, 2025

Con información de Latinus