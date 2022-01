Sheinbaum da negativo a covid tras contacto con AMLO

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, informó que se realizó una prueba para detectar covid y su resultado fue negativo, después de que estuvo en la reunión del Gabinete de seguridad el lunes, junto al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dio positivo a coronavirus.

En conferencia dfe prensa, Sheinbaum detalló que se practicó una prueba de antígenos y que todo salió bien.

Mientras tanto, AMLO avanza favorablemente en su recuperación tras dar positivo a covid y solo presenta síntomas leves, informó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Está estable, continúa su recuperación. Hasta ahora el estado de su salud es óptimo”, señaló el funcionario durante la conferencia mañanera de hoy, 12 de enero de 2022.

El martes, AMLO apareció en un video desde un despacho para tomarse la temperatura y el nivel de oxigenación frente a la cámara y aseguró que sus síntomas son leves y que los ha tratado con paracetamol.

“Estoy ronco, afónico (…) este mensaje es para informar cómo me encuentro y también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos”, dijo López Obrador en su intervención a distancia.

televisa noticias

Me gusta esto: Me gusta Cargando...