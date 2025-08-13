Sheinbaum critica convocatoria de la Suprema Corte para una sesión extraordinaria

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, criticó que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, convocara a una sesión extraordinaria del Pleno la próxima semana.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió una explicación por la cual se realizará una sesión extraordinaria en la Suprema Corte.

Habría que preguntar por qué quieren una sesión extraordinaria, a lo mejor iban a resolver los impuestos de una persona que debe mucho”, afirmó.

“Que digan por qué están llamando a una reunión extraordinaria, porque ayer era la última sesión ya de la Corte del pasado, vamos a decir (…) Oa a poco hasta el último momento van a querer echar para atrás la reforma del Poder Judicial, eso ya”, puntualizó.

“Lo cierto es que ya se van, y pues vamos a ver esta última sesión extraordinaria a la que están llamando qué sentido tiene”, afirmó.

La ministra presidenta de la Suprema Corte, Noma Piña, convocó a una sesión extraordinaria del Pleno para el martes 19 de agosto de 2025, en donde se prevé que resuelvan casos en material electoral.

Apuntó que se está en el plazo para resolver las impugnaciones presentadas contra la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual vence el 28 de agosto.

“En este sentido voy a convocar, a pesar de que el acuerdo hoy era nuestra última sesión, voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19, básicamente para ver la acción electoral que ya tenemos listada y también en caso de que llegue alguna impugnación porque sería a más tardar el 28 de agosto que nos fuera enviada alguna impugnación y además hacer la declaratoria respectiva que nos corresponde conforme a nuestra competencia respecto de candidatos de Sala Superior del Tribunal Electoral”, expuso.

“Por estas razones convoco a las señoras ministras y a los señores ministros a una sesión extraordinaria que tendrá verificativo el próximo martes a la hora de costumbre”, indicó.

Con información de López-Dóriga Digital