Sheinbaum critica a Salgado Macedonio por su insistencia en buscar la gubernatura de Guerrero

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, criticó la insistencia de Félix Salgado Macedonio en buscar la candidatura al Gobierno de Guerrero para suceder en el cargo a su hija Evelyn.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que la postura de Salgado Macedonio era distinta hace dos semanas, y le recalcó que si quiere obtener la candidatura puede contender por otro partido político.

“Pues sí pero hace como 15 días también dijo que él no iba a ser candidato (…) Yo me quedo con la declaración de hace 15 días”.

La presidenta Morena dijo que si en la Constitución queda (la reforma contra el nepotismo y no reelección) hasta el 2030, en el caso de los candidatos y candidatas de Morena no van poder ser familiares, tendrían que irse por otro partido, como dicen por aquí, pero no creo que les vaya a ir muy bien”, dijo.