Sheinbaum confirma que presidente francés Emmanuel Macron visitará México

By Agencias
60
Emmanuel Macron. EFE/EPA/CLEMENS BILAN
miércoles, agosto 20, 2025

La presidenta Sheinbaum detalló que su homólogo francés, Emmanuel Macron llevará a cabo una visita a México en próximas semanas

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informó que su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, visitará México en próximas semanas, al igual que el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que no tiene contemplado salir del país hasta diciembre.

“No pienso salir de aquí a diciembre. Vienen a finales de este mes secretarios de Estado de Brasil, viene el primer ministro de Canadá (Carney)”, apuntó

Va a venir el presidente de Francia (Macron) de aquí a diciembre, entre otros”, puntualizó.

La titular del Ejecutivo federal no dio a conocer la fecha exacta en que Macron visitaría territorio mexicano.

La mandataria mexicana indicó que es probable que Marco Rubio, secretario de Estado de los ee.uu., es probable que visite nuestro país para cerrar el acuerdo de seguridad acordado con el mandatario estadounidense Donald Trump.

“Es probable, se está viendo para poder cerrar el acuerdo de seguridad”, indicó.

Con información de López-Dóriga Digital

