Sheinbaum confirma que hay 81 mexicanos detenidos en ‘Alligator Alcatraz’, Florida

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este 11 de agosto de 2025 que 81 mexicanos se encuentran detenidos en el centro migratorio Alligator Alcatraz, ubicado en Florida.

Al 11 de agosto, el Consulado de México en Miami ha entrevistado a 81 mexicanos internados”, informó en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Todos ellos están en comunicación con el Consulado, ahí está nuestro compañero exgobernador de Chiapas Rutilio Escandón, que permanentemente está yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos”, señaló.

“Estamos trabajando permanentemente para que permanezcan ahí el menor número de días, y que si ellos así lo deciden, porque hay personas que quieren hacer un juicio en los EE.UU., no quieren la deportación inmediata pero aquellos que lo quieran hacer de inmediato los damos el apoyo, además del apoyo jurídico que tiene que hacerse por parte de los Consulados”, puntualizó.

Alligator Alcatraz, inaugurado hace poco más de un mes, fue construido en una sola semana en un aeropuerto abandonado entre los Everglades, zona natural al oeste de Miami, rodeada de caimanes y pantanos, por lo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo ve como ejemplo para otros centros mientras activistas lo consideran ícono de violaciones a derechos.

Legisladores demócratas informaron de la existencia de 750 migrantes “en jaulas” tras entrar el 12 de julio al sitio, con una capacidad actual para dos mil personas que se elevaría a cuatro mil, de acuerdo con la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), encargada del lugar.

La Administración de Donald Trump ha recurrido a hasta 150 cárceles locales para retener a migrantes ante una subida del 49 por ciento en la cifra de personas que están detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde que comenzó su presidencia en enero.

El ICE tenía 55 mil 568 migrantes bajo custodia en la primera mitad de julio, casi 18 mil más que los 37 mil 317 de finales de enero, según los últimos datos oficiales de la agencia, que usa cárceles de condados, prisiones federales, y nuevos centros de detención, como ‘Alligator Alcatraz’ en Florida, para lidiar con esta subida.

Con información de López-Dóriga Digital