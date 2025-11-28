Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente por intervención quirúrgica

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el canciller Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia debido a una intervención quirúrgica.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo le deseó pronta recuperación a De la Fuente Ramírez, de quien aseguró que ha hecho una “labor extraordinaria” durante el tiempo que lleva en la Cancillería.

“Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica”, detalló.

“Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores. Ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación”, puntualizó.

La mandataria mexicana detalló que como encargado de despacho en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se quedará el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.

