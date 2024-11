Sheinbaum asegura tener un plan ante votación de la Corte para invalidar la reforma judicial

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, aseguró que su Gobierno ya tiene un plan en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide parte de la reforma al Poder Judicial.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló a la Suprema Corte por provocar una crisis constitucional.

La Corte se está sobrepasando en sus funciones. No me quiero adelantar, claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada. Tenemos por supuesto un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra”, expuso.