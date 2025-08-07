20.4 C
Sheinbaum asegura que Cuarta Transformación va “muy bien” y “está fuerte”

Foto de EFE/ Sáshenka Gutiérrez
jueves, agosto 7, 2025

La presidenta Sheinbaum aseguró que los adversarios solo se de dedican a criticar al movimiento de la Cuarta Transformación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, apuntó que pese a las críticas de los adversarios, la Cuarta Transformación va “muy bien” y “está fuerte”.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dejó en claro que hay mucha unidad en el movimiento, pero también dejó en claro que también se debe trabajar cerca del pueblo de México.

Vamos muy bien, claro, los adversarios. muy hipócritas por cierto se dedican a criticar a la 4T, esa es su tarea, pero hay mucha unidad en el movimiento”, indicó.

“Hay que seguir trabajando cerca de la gente, esa es nuestra recomendación siempre a diputados y senadores, que no se queden nada más en sus curules, sino que sigan cerca de la gente, que informen de lo que están haciendo en las Cámaras, las leyes que se han aprobado y distintas tareas que puedan ser presentados”, puntualizó.

La mandataria mexicana dejó en claro que el movimiento de la Cuarta Transformación “está fuerte”.

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo ocurren 24 horas después de que descartara una ruptura interna de en Morena, señalamientos realizador por el coordinador de los diputados guindas, Ricardo Monreal.

“Hay que cuidarnos, hay que procurarnos, que ninguno de estos temas vaya a generar una ruptura interna, no creo que nadie al interior del movimiento esté apostando (…) Es más bien, que no vaya a ocurrir, hay que cuidarnos para que no haya una disputa interna”, apuntó la titular del Ejecutivo federal en la previa.

Con información de López-Dóriga Digital

