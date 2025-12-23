Sheinbaum anuncia que no se cobrarán impuestos a los videojuegos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que su gobierno ya no emprenderá la medida de cobrar un impuesto del 8% por la compra de videojuegos a partir del próximo año.

Sin explicar el mecanismo que se utilizará porque esta tarifa ya fue aprobada por el Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la mandataria señaló que se optará por una campaña en contra de la violencia.

«Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de Ingresos y quedó. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no», señaló.

Sheinbaum explicó que la campaña que emprenderá su administración busca concientizar a los adolescentes y jóvenes de «a dónde te pueden llevar este tipo de juegos».

«Decidimos mejor que el tema de los impuestos se quite porque tiene muchas complicaciones y realmente que haya una campaña orientada a la construcción de la paz», añadió.

El pasado 7 de noviembre se publicó en el DOF el decreto para expedir la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 en la que se incluye el impuesto a los videojuegos de violencia.

La iniciativa fue enviada por la mandataria al Congreso, que avaló la propuesta; «gamers» y expertos han criticado esta medida impulsada por el morenismo.

